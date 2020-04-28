Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
- DHA
- 28.04.2020 - 08:44
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Yusuf B. (37), henüz belirlenemeyen nedenle komşusu Osman Ö. ile tartışmaya başladı.
Aile fertlerinin de katıldığı tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI
Yusuf B. ile babası Servet B.’nin silahla açtığı ateş sonucu, kavgayı ayırmaya çalışan Osman Ö.'nün yakını A.N.E., (50) olay yerinde hayatını kaybetti.
Osman Ö., Kadir Ö., Çiçek Ö., Ramazan Ö. ve Berat Ö. ise vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı ViDEO
ŞÜPHELİLER KAÇTI
İhbar üzerine gelen ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kavganın ardından Yusuf B., babası Servet B. ile ailesini de yanına alıp 35 DTU 02 plakalı otomobille Konya kent merkezine kaçtı.
Kent merkezi girişinde polisin önlem aldığını gören Yusuf B. bu kez tali yollara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.
YAKALANAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Yusuf B., yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde polis tarafından durdurulup yakalandı.
Yanlarındaki 2'si çocuk 3 kadın ile 2 erkek ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Şüpheliler Yusuf B. ve babası Servet B. gözaltına alındı.