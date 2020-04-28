Komşular arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Yusuf B. (37), henüz belirlenemeyen nedenle komşusu Osman Ö. ile tartışmaya başladı.

Aile fertlerinin de katıldığı tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Yusuf B. ile babası Servet B.’nin silahla açtığı ateş sonucu, kavgayı ayırmaya çalışan Osman Ö.'nün yakını A.N.E., (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Osman Ö., Kadir Ö., Çiçek Ö., Ramazan Ö. ve Berat Ö. ise vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.

Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı ViDEO

ŞÜPHELİLER KAÇTI

İhbar üzerine gelen ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavganın ardından Yusuf B., babası Servet B. ile ailesini de yanına alıp 35 DTU 02 plakalı otomobille Konya kent merkezine kaçtı.

Kent merkezi girişinde polisin önlem aldığını gören Yusuf B. bu kez tali yollara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yusuf B., yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde polis tarafından durdurulup yakalandı.

Yanlarındaki 2'si çocuk 3 kadın ile 2 erkek ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüpheliler Yusuf B. ve babası Servet B. gözaltına alındı.