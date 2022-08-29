Konya'da simitçide oturan kadını taciz eden şüpheli yakalandı
- 29.08.2022 - 21:08
- Güncelleme : 29.08.2022 - 21:13
Geçen 19 Ağustos'ta Konya'nın Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda, simitçide kahvaltı yapan S.K. (22) adlı kadın, yandaki apartmana birinin 3-4 defa girip çıktığını gördü.
Pantolonunu indirip, cinsel organına dokundu
Bu sırada kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirerek cinsel organına dokunmaya başladı. Durumu fark eden S.K., oturduğu yerden panikle kalktı.
Şikayetçi oldu
Tacizcinin bulunmasını isteyen S.K., şikayetçi oldu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin, apartmana girerek içeride pantolonunu açtığı, fark edilmesi üzerine bisikletine binerek uzaklaştığı görüldü.
Aynı kıyafet ve bisikletiyle yakalandı
Olayın ardından harekete geçen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 gün sonra şüpheliyi bisikleti ve üzerinde aynı kıyafetleri ile yakalandı.
DHA'nın haberine göre, şüpheli Mustafa G. ifadesi alınmak üzere Şehit Topel Polis Merkezi'ne götürüldü. Mustafa G.'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Konya'da simitçide oturan kadını, cinsel organını gösterip taciz etti VİDEO ARŞİV