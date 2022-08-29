Konya'da simitçide oturan kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Konya'da simitçide oturan kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Konya'da simitçide oturan kadını cinsel organını göstererek taciz eden şüpheli Mustaf G., polisin tarafından 10 gün sonra sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Geçen 19 Ağustos'ta Konya'nın Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda, simitçide kahvaltı yapan S.K. (22) adlı kadın, yandaki apartmana birinin 3-4 defa girip çıktığını gördü.

Pantolonunu indirip, cinsel organına dokundu

Bu sırada kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirerek cinsel organına dokunmaya başladı. Durumu fark eden S.K., oturduğu yerden panikle kalktı.

Şikayetçi oldu

Tacizcinin bulunmasını isteyen S.K., şikayetçi oldu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin, apartmana girerek içeride pantolonunu açtığı, fark edilmesi üzerine bisikletine binerek uzaklaştığı görüldü.

Aynı kıyafet ve bisikletiyle yakalandı

Olayın ardından harekete geçen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 gün sonra şüpheliyi bisikleti ve üzerinde aynı kıyafetleri ile yakalandı.

DHA'nın haberine göre, şüpheli Mustafa G. ifadesi alınmak üzere Şehit Topel Polis Merkezi'ne götürüldü. Mustafa G.'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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