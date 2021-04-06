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    Konya'da site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı

    Site bahçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriye yandı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 04:21
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 04:54
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    Konya'da site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Antika Sokakta bir sitenin bahçesinde saat 21.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    OTOMOBİL, MOTOSİKLET VE KAMERİYE YANDI

    Alevler bir anda park halindeki otomobil, motosiklet ile 2 kameriyeyi sardı.

    Durumu fark eden site sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ve motosiklette kullanılmaz hale geldi.

    Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

    Konya'da site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı VİDEO

    Konya da site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı #1

    Konya da site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı #2

    Konya da site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı #3

    Konya da site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı #4

    Konya da site içinde çıkan yangında otomobil, motosiklet ve kameriye yandı #5

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