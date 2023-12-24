Konya'da sobayı tinerle yakmak isteyen kadın ağır yaralandı Kulu ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Tuğba Y., temizlik yaptığı iş yerinde tiner dökerek tutuşturmak istedi. Ancak sobanın patlaması sonucu ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı..

DHA

Sobayı tinerle tutuşturmanın tehlikeli olduğunu gösteren bir olay daha yaşandı..

Bu kez olayın adresi Konya.

Saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Küçük Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde meydana gelen olayda Tuğba Y., temizlik yaptığı iş yerinde tiner dökerek sobayı tutuşturmak istedi.

Soba da patlayıp alev aldı.

Ağır yaralandı

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümünde yanıklar oluşan Tuğba Y., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Tuğba Y., ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)