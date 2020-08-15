Sokak düğününde omuzlara alınan bazı gençler, yüzlerinde olması gereken maskeleri ellerinde sallayarak halay çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye’de koronavirüs rakamlarının en çok artış gösterdiği 5 ilden biri olan Konya’nın Beyşehir ilçesindeki sokak düğünü, mahalleli ile düğünü gören vatandaşların tepkisini çekti.

MASKELERİ HALAY MENDİLİ YAPTILAR

Yeni Mahalle'de, Arapça müzikler çalan ve davul eşliğinde halay çeken gençler sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı. Omuzlara alınan bazı gençlerin de yüzlerinde olması gereken maskeleri ellerinde sallayarak oynaması salgının yayılmasına adeta davetiye çıkardı.

Sokak düğünü saat 23.00 sıralarında gürültü şikayeti üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin uyarısı üzerine sona erdirildi.

Konya'da sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu