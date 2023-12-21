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Konya'da sokakta silahlı çatışma kamerada

Konya'da sokakta silahlı çatışma kamerada Konya'da aralarında husumet olan 2 grup, tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.