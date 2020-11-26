Konya'da görenleri şaşırtan kazada sürücü, kaza yaptığı kamyonetten fırlayarak bir evin çatısına uçtu.

Konya Akıncılar Mahallesi'nde Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAMYONETTEN FIRLAYIP EVİN ÇATISINA DÜŞTÜ

Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı bir evin çatısına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'da takla atan kamyonetten fırlayan sürücü, evin çatısına uçtu-Video

GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇATIDAN İNDİRİLDİ

Yaralı Mustafa Ö.'ye müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenli bir şekilde çatıdan indirildi.

Mustafa Ö., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.