Petrol
94.19
-0.89%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
387.200
1.26%
BTXN Coin
10.64
-0.18%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Konya'da tarihi binada yangın çıktı

    Konya’da 2 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.
    • 29.10.2022 - 00:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da tarihi binada yangın çıktı

    Konya'da saat 21.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Sokak’ta bulunan 2 katlı tarihi binada yangın çıktı.

    Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Yangın kontorl altına alındı

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı binada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

    Konya da tarihi binada yangın çıktı #1

    "5-6 yıl önce restore edilmişti şimdi de yandı"

    Yangın sırasında patlama sesi duyduğunu belirten Ahmet Saygı, “Evde otururken camların patlamasını duyduk. Buraya geldiğimizde alevler büyüktü sonra itfaiye geldi ve müdahale etti. Mahallemizin tarihi binasıydı. 5-6 yıl önce restore edilmişti şimdi de yandı” diye konuştu.

    Konya da tarihi binada yangın çıktı #2

    Konya da tarihi binada yangın çıktı #3


    iPhone fabrikasında koronavirüs alarmı
    Teknoloji

    iPhone fabrikasında koronavirüs alarmı

    28 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...
    Medya

    28 Ekim 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir