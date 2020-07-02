Konya'da tarlasına kenevir eken adamı fotokapan ele verdi

Mısır tarlasına ve yanındaki çöplüğe kenevir eken adam, kurulan fotokapan ile tespit edildi.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir adam, mısır tarlası ile yanındaki çöplüğe yasa dışı kenevir ekti.

Bölgede kenevir ekildiğine dair ihbar alan Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

FOTOKAPAN KURULDU

Başköy Mahallesi’nde bulunan mısır tarlasına ve 800 metre aşağısında çöplük olarak kullanılan araziye ekilen kenevirlerin kim tarafından ekildiğini belirlemek isteyen ekipler, tespit için fotokopan kullandı.

ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda bölgeye konulan fotokapanlar sayesinde kenevirleri eken kişinin, Ramazan M. olduğu tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, Ramazan M.’yi gözaltına aldı.

NEREDEYSE 100 KİLO

Jandarma ekipleri, tarlada yaptıkları aramalarda 3 kilogram, çöplük olarak kullanılan arazide ise kurutmaya bırakılan 87 kilo 400 gram olmak üzere toplam 90 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ramazan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.