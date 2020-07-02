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- Konya'da tarlasına kenevir eken adamı fotokapan ele verdi
Konya'da tarlasına kenevir eken adamı fotokapan ele verdi
- DHA
- 02.07.2020 - 10:46
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir adam, mısır tarlası ile yanındaki çöplüğe yasa dışı kenevir ekti.
Bölgede kenevir ekildiğine dair ihbar alan Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
FOTOKAPAN KURULDU
Başköy Mahallesi’nde bulunan mısır tarlasına ve 800 metre aşağısında çöplük olarak kullanılan araziye ekilen kenevirlerin kim tarafından ekildiğini belirlemek isteyen ekipler, tespit için fotokopan kullandı.
ŞAHIS TESPİT EDİLDİ
Bu kapsamda bölgeye konulan fotokapanlar sayesinde kenevirleri eken kişinin, Ramazan M. olduğu tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, Ramazan M.’yi gözaltına aldı.
NEREDEYSE 100 KİLO
Jandarma ekipleri, tarlada yaptıkları aramalarda 3 kilogram, çöplük olarak kullanılan arazide ise kurutmaya bırakılan 87 kilo 400 gram olmak üzere toplam 90 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ramazan M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.