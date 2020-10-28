Konya'da taziye evinde çökme: 11 yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, taziye evinin tabanının alttaki kömürlüğe çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yapalı Mahallesi'nde bir evde taziye ziyaretleri yapıldığı sırada tabanda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alttaki kömürlüğe düşerek yaralanan 11 kişi, ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.