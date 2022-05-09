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    Konya'da trafiği tehlikeye atan aracın sürücüsüne para cezası

    Konya'da trafiği tehlikeye atarak seyreden aracın görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
    • 09.05.2022 - 17:19
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    Konya'da trafiği tehlikeye atan aracın sürücüsüne para cezası

    Konya’da Antalya Çevreyolu üzerinde bir aracın trafiği tehlikeye atarak seyrettiği ve içindeki yolcunun aracın camından çıkarak tehlikeli hareketler yaptığı anlar aynı güzergahta seyreden bir sürücü tarafından görüntülendi.

    Sosyal medyadan paylaştı

    Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    İHA'nın haberine göre, çevre kameralarının incelenmesi ve yapılan çalışmalar sonrasında görüntülerin paylaşımından 25 dakika sonra araç tespit edilerek ekiplerce yakalandı.

    4 bin 458 lira para cezası uygulandı

    Araç sürücüsü A.E. ile araçta yolcu olarak bulunan ve pencereden çıkıp tehlikeli hareketler yapan E.H.’ye muhtelif maddelerden 4 bin 458 TL cezai işlem uygulandı.

    Haklarında adli işlem başlatılan şahıslar Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

    Konya da trafiği tehlikeye atan aracın sürücüsüne para cezası #1

    Konya da trafiği tehlikeye atan aracın sürücüsüne para cezası #2


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