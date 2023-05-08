Konya'da trafik kazası: 3 yaralı Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İHA

Konya'da saat 18.20 sıralarında Kulu-Ankara karayolu Çiçekkent Kavşağı'nda, M.E. idaresindeki 42 CFN 30 plakalı otomobil ile S.T. yönetimindeki 06 AU 5566 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası 3 kişi yaralandı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kazada, 06 plakalı otomobilin sürücüsü S.T. ile araçta bulunan Y.H. ve A.H. yaralandı.

Tedavi altına alındılar

Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.