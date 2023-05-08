Konya'da trafik kazası: 3 yaralı

İHA
Konya'da saat 18.20 sıralarında Kulu-Ankara karayolu Çiçekkent Kavşağı'nda, M.E. idaresindeki 42 CFN 30 plakalı otomobil ile S.T. yönetimindeki 06 AU 5566 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası 3 kişi yaralandı
Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kazada, 06 plakalı otomobilin sürücüsü S.T. ile araçta bulunan Y.H. ve A.H. yaralandı.
Tedavi altına alındılar
Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.