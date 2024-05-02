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Konya'da trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Konya’da trafikte tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karışan zanlının daha sonra emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.