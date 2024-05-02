Konya'da saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde, 31 yaşındaki Fevzi B., otogar civarında M.K. isimli şahısla trafikte tartıştı.
Tartışma yaşadılar
Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan Fevzi B., aracını cadde üzerindeki otoparka park etti.
Cadde üzerinden evine doğru yürüdüğü sırada trafikte tartıştığı M.K.'nin, yanına gelmesi üzerine tekrar tartışma çıktı.
Kalbinden bıçaklandı
Kavgaya dönüşen olayda M.K., yanında bulunan bıçakla Fevzi B.’yi kalbinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Fevzi B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Teslim oldu
Olaya karışan M.K.'nin daha sonra suç aleti bıçakla birlikte emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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