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Konya'da uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu

Konya'da uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu

Konya'da 'Lucky' adlı narkotik köpeği ile bir otomobilde yapılan aramada bagaj kısmına saklanmış 5 bin 150 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.