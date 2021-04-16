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    Konya'da uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu

    Konya'da 'Lucky' adlı narkotik köpeği ile bir otomobilde yapılan aramada bagaj kısmına saklanmış 5 bin 150 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 09:16
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    Konya'da uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu

    Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, merkez Karatay ilçesinde bir otomobilde arama yaptı.

    'Lucky' adlı eğitimli köpekle yapılan aramada otomobilin bagajına gizlenilmiş 5 bin 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    2 GÖZALTI

    Olayla ilgili 2 kişi 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Konya'da uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu VİDEO

    Konya da uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu #1

    Konya da uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu #2

    Konya da uyuşturucu hapları narkotik köpeği buldu #3

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