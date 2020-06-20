Konya'da yasa dışı avlanan kişiye 13 bin 237 lira ceza

Kaçak avlanan ve 2 flamingo ile 1 suna kuşunu vuran şüphelinin silahına el konuldu.

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya İl Şubesi ekipleri, Altınekin ilçesinde yasa dışı kara avcılığı yapıldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine vardığında tüfekle 2 flamingo ve 1 suna kuşunun vurulduğunu belirledi.

Vurulan flamingo ve suna kuşu ile av tüfeğine el konuldu.

KEKLİĞİN HAYATI KURTULDU

Hayatta olan bir keklik görevliler tarafından tekrar doğaya bırakılırken, şüpheli hakkında 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 13 bin 237 liralık cezai işlem uygulandı.



