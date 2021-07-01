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    Konya'da yasa dışı göl soğanı söken kişiye 80 bin 465 TL ceza

    Beyşehir ilçesinde yasa dışı göl soğanı söken şahsa 80 bin 465 TL idari para cezası kesildi.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 01:31
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    Konya'da yasa dışı göl soğanı söken kişiye 80 bin 465 TL ceza

    Beyşehir Milli Park Şefliği ekipleri Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde endemik olarak bulunan göl soğanı söküldüğü ihbarını aldı.

    BİN 300 GÖL SOĞANI SÖKTÜ, 80 BİN LİRA CEZA YEDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık bin 300 kök göl soğanı söken bir kişiyi yakaladı. Şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 80 bin 465 TL idari para cezası uygulandı.

    Konya da yasa dışı göl soğanı söken kişiye 80 bin 465 TL ceza #1

    SOĞANLAR AYNI BÖLGEYE EKİLDİ

    Şahsın sökmüş olduğu göl soğanları ise tekrar aynı alanda Beyşehir Milli Park Şefliği personelince toprağa ekildi.

    Konya da yasa dışı göl soğanı söken kişiye 80 bin 465 TL ceza #2

    Konya da yasa dışı göl soğanı söken kişiye 80 bin 465 TL ceza #3

    Konya da yasa dışı göl soğanı söken kişiye 80 bin 465 TL ceza #4

    Konya da yasa dışı göl soğanı söken kişiye 80 bin 465 TL ceza #5

    Konya da yasa dışı göl soğanı söken kişiye 80 bin 465 TL ceza #6

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