Konya'da yasa dışı göl soğanı söken kişiye 80 bin 465 TL ceza

Konya'da yasa dışı göl soğanı söken kişiye 80 bin 465 TL ceza

Beyşehir ilçesinde yasa dışı göl soğanı söken şahsa 80 bin 465 TL idari para cezası kesildi.

Beyşehir Milli Park Şefliği ekipleri Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde endemik olarak bulunan göl soğanı söküldüğü ihbarını aldı.

BİN 300 GÖL SOĞANI SÖKTÜ, 80 BİN LİRA CEZA YEDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık bin 300 kök göl soğanı söken bir kişiyi yakaladı. Şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 80 bin 465 TL idari para cezası uygulandı.

SOĞANLAR AYNI BÖLGEYE EKİLDİ

Şahsın sökmüş olduğu göl soğanları ise tekrar aynı alanda Beyşehir Milli Park Şefliği personelince toprağa ekildi.