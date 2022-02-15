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    Konya’da yasak olmasına rağmen avlanan 9 avcıya, 80 bin lira ceza kesildi

    Konya’da yasak olmasına rağmen avlanan 9 avcıya, 80 bin lira ceza kesildi

    Konya’nın Beyşehir ilçesinde, milli park sahasında belgesiz olarak avlanırken yakalanan 9 avcıya toplamda 80 bin lira idari ceza ve tazminat cezası uygulandı.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 05:52
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 05:57
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    Belgesiz ve izinsiz, yasak bölgelerde avcılıkla ilgili mücadele devam ediyor.

    Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi.

    43 ADET SIĞIRCIK İLE 11 ADET SAKAR MEKEYE AVLADILAR

    Denetimlerde Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında yasak olmasına rağmen kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 avcı yakalandı. Avcıların belgelerinin olmadığını saptayan ekipler, avda vurulduğu tespit edilen 43 adet sığırcık kuşu ile 11 adet sakar mekeye imha edilmek üzere el konuldu.

    Konya’da yasak olmasına rağmen avlanan 9 avcıya, 80 bin lira ceza kesildi #1

    YAKALANAN 9 AVCIYA 80 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

    Her iki denetimde yakalanan 9 avcıya milli park sahasında ateşli silahlarla avladıkları kuş ve su kuşları için idari para cezasının yanı sıra tazminat cezası da uygulanırken, avda kullandıkları takozsuz-ruhsatsız 3 yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

    Konya’da yasak olmasına rağmen avlanan 9 avcıya, 80 bin lira ceza kesildi #2

    Konya’da yasak olmasına rağmen avlanan 9 avcıya, 80 bin lira ceza kesildi #3

    Konya’da yasak olmasına rağmen avlanan 9 avcıya, 80 bin lira ceza kesildi #4


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