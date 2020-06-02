Konya'da yavru köpek kazaya neden oldu

Konya'da yavru köpek kazaya neden oldu

Yola çıkan yavru köpeğe çarpmamak için sürücüsünün fren yaptığı otomobile çarpan araçta yaralanan kadın, "Köpek çıksın, bırak gitsin. Ben mi önemliyim, köpek mi önemli" diyerek tepki gösterdi.

Bugün Ereğli-Konya karayolunun 1'inci kilometresinde kaza meydana geldi.

Memduh Sayan yönetimindeki otomobilin önüne, aniden yavru köpek çıktı. Sayan, köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Ancak arkadan gelen Sinan Bağlan (54) yönetimindeki otomobil, Sayan'ın aracına çarptı.

Hasan Tezcan (34) yönetimindeki 42 YS 071 plakalı işçi servisi de duramayarak, kazaya karıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada Sinan Bağlan ile yanında bulunan çocukları Büşra Bağlan ve Hatice Bağlan otomobilde sıkışarak yaralandı. Baba ve çocukları, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BEN Mİ ÖNEMLİYİM KÖPEK Mİ" TARTIŞMASI

Eşi ve çocuklarıyla Adana'ya gittiklerini söyleyen Emine Bağlan ise Sayan'ın aracının yanına giderek, ''Niye durdun ağabey?" diye sordu. Çevredekilere ''Bu araba gitmiyordu. Eşim, 'Niye gitmiyor bu? diyerek, fren yaptı. Eşim frenleyince ona değdi.'' dedi.

Çarptıkları otomobilin sürücüsünün önüne köpek çıkması nedeniyle durduğunu öğrenince de ''Böyle olmaz ki, önü bomboş. Köpek çıksın, bırak gitsin. Ben mi önemliyim, köpek mi önemli?'' diye konuştu.

Sürücünün aynasından arkaya bakması gerektiğini söyleyen Bağlan, ''Arkasını takip edecek, arkasına bakacak ağabey. Köpek mi önemli, insan mı önemli?'' diye konuştu.

Yavru köpek, kazada savrulan araçların altında kalarak telef oldu.



































