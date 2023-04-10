Konya'daki bir parkta erkek cesedi bulundu Bir parkın içerisinde bulunan kameriyedeki bankta hareketsiz yatan kişinin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan adamın, kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

DHA

Konya’nın Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi'ndeki Millet Parkı'nın önünden geçenler, saat 09.00 sıralarında bir kişinin kameriyedeki bankta hareketsiz halde olduğunu fark etti.

Durum, 112’ye bildirildi.

Bunun üzerine parka polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda yara ve darp izi yok

Çevredekilerin adını Hacı Ali Ö. olduğu söyledikleri kişinin cesedi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin, kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.