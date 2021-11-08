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    Konya'daki deprem Antalya'da da hissedildi

    Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Antalya'nın doğu ilçelerinde de hissedildi.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 21:59
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 22:19
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    Konya'daki deprem Antalya'da da hissedildi

    Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    ANTALYA'DA DA HİSSEDİLDİ

    Deprem, Antalya’nın doğu ilçeleri Alanya, Manavgat, Gündoğmuş, Gazipaşa’da da hissedildi.

    Deprem şehir merkezinde ise hissedilmezken, Cumhuriyet Meydanı'nda sakinliğin hakim olduğu görüldü.

    Konya'daki deprem Antalya'da da hissedildi VİDEO

    Konya daki deprem Antalya da da hissedildi #1

    Konya daki deprem Antalya da da hissedildi #2

    Konya daki deprem Antalya da da hissedildi #3

    Konya daki deprem Antalya da da hissedildi #4

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