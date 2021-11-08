Konya'daki deprem Antalya'da da hissedildi
Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, Antalya'nın doğu ilçelerinde de hissedildi.
- İHA
- 08.11.2021 - 21:59
- Güncelleme : 08.11.2021 - 22:19
Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ANTALYA'DA DA HİSSEDİLDİ
Deprem, Antalya’nın doğu ilçeleri Alanya, Manavgat, Gündoğmuş, Gazipaşa’da da hissedildi.
Deprem şehir merkezinde ise hissedilmezken, Cumhuriyet Meydanı'nda sakinliğin hakim olduğu görüldü.
Konya'daki deprem Antalya'da da hissedildi VİDEO