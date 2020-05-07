Konyalı anne ve kızın iddiası: Evdeki eşyalar kendiliğinden yanıyor

Çıkan küçük yangınları kendi imkanlarıyla söndürdüklerini belirten kadın, bir defa itfaiyenin müdahale ettiğini, yangınların neden çıktığını bilmediğini dile getirdi.

Konya' nın Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde kızı Duha Aslantaş (23) ile birlikte yaşayan Hatice Aslan (65), eşyaların kendiliğinden tutuştuğunu idda etti.

Eşinden boşanan talihsiz kadın, eşyaların kendiliğinden neden tutuştuğunu bilmediğini söyledi.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Eşyalar tutuştuğunda kendi imkanlarıyla alevleri söndürdükleri ve bir kez itfaiye çağırdıklarını ifade eden Aslan, yanan eşyalarını da attıklarını belirtti. Sorunun çözüme kavuşmasına istediğini belirten Aslan, şunları söyledi:

''15-20 gündür evimizde yangınlar çıkmaya başladı. Aniden yataklar, yorganlar, perdeler tutuşmaya başlıyor. Kızımın üzerindeki eşyalar yanıyor. Biz evdeyken, yangınlar başlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililere yalvarıyorum. Bize bir çare bulsunlar. Biz bu evde nasıl yatalım? Zaten yatacak yatağımız da eşyamız da kalmadı. Ben sabaha kadar uyumadan bekliyorum. Her taraf böyle yandı. Yanan birçok eşyamızı çöpe attık. Korkuyoruz ama gidecek bir yerimiz de yok. Aldığım bin lira maaşla geçinmeye çalışıyoruz." ​