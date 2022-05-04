Konyalı iş insanı Muammer Deveci, klasik otomobillerden koleksiyon yaptı. Deveci şu ana kadar 13 klasik otomobili hangarında muhafaza ediyor.

Konya'da yaşayan iş insanı Muammer Deveci çocukluğundan beri tutkunu olduğu klasik otomobilleri koleksiyon haline getirdi.

İş yerinin garaja dönüştürdüğü hangarında otomobillerini özenle muhafaza eden Deveci'nin koleksiyonunu, döneminde sınırlı sayıda üretilen özel seriler oluşturuyor.

Konyalı iş adamı klasik otomobilleri koleksiyon yaptı - Video

Bakım ve temizlikleriyle titizlikle ilgileniyor

Deveci, el yapımı Cadillac Eldorado Seville, Chevrolet Impala Sport Coupe, Chrysler Newport Custom, Oldsmobile Ninety-Eight Regency gibi ender modellerin yer aldığı koleksiyonunun değerine paha biçemiyor.

Tutkuyla bağlı olduğu otomobillerinin bakımı ve temizliğiyle yakından ilgilenen Deveci, zaman zaman da seçtiği araçlarından birine binerek kentin caddelerinde tur atıyor.

"Üretimlerindeki gayrete ve emeğe hayran oluyorum"

Deveci, en eskisi 1956 model olan otomobillerin hepsinin orijinal, az kilometreli, restorasyon görmemiş, 8 silindirli, otomatik vites, klimalı ve hidrolik direksiyonlu olduğunu söyledi.

Otomobillerin hepsinin üretildiği ilk günkü gibi çalıştığını ifade eden Deveci, tüm aksamlarının ve özelliklerinin de eksiksiz işler durumda olduğunu belirtti.

Deveci, duyduğu hayranlıkla bazen bir otomobiline bakarken dalıp gittiğinin çok olduğunu anlatarak, "Teknolojinin kısıtlı olduğu dönemlerde, bilgisayarlar, CNC tezgahlar yokken, ellerindeki eğelerle bu otomobilleri yapmışlar. Buna rağmen inanılmaz estetik detaylar görüyoruz. Bir otomobil ortalama 30 bin parçadan oluyor. Üretimlerindeki gayrete ve emeğe hayran oluyorum. Doğadan, uzaydan, uçaktan, kuşlardan, balıklardan etkilenmişler. Çok ilginç konseptte arabalar var. Mesela Cadillac Eldorado Seville köpek balığına, Chevrolet Impala Sport Coupe de kırlangıca benzer." ifadelerini kullandı.

"Araçlar konforlu"

Otomobillerine karşı çok özel bir ilgisi ve sevgisinin olduğunu vurgulayan Deveci, "Bunlar benim çocuklarım gibi. Onlarla yaşıyorum. Bakıyorum, seviyorum, bakımını yapıyorum, çalıştırıp sesini dinliyorum. Kullanırken büyük bir haz duyuyorum. Hepsinin dizaynı, sanatsal değeri çok ayrı. O zamanların arabalarının kendine özel bir tarzı ve kimliği var. Uzaktan birini gördüğünüzde çok rahat, 'Bu şu modelin şu serisi' diyebilirsiniz." diye konuştu.

"Bu arabalara bindiğinizde ev ferahlı hissediyorsunuz"

AA'nın haberine göre Deveci, klasik otomobillerin sonsuz ömür hesabıyla üretildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Klasik otomobillerin içi çok geniş ve rahat. Konfora dönük. Tabi o zaman yakıt problemi de çok yok. Bu arabalara bindinizde bir ev ferahlığı hissediyorsunuz. Onun yumuşaklığını ve sıcaklığını hissediyorsunuz. Sanki arabayla konuşuyorsunuz ve o da sizinle konuşuyor."