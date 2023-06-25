Konyalı Zeliha Belinay Mutlusoy LGS’de 500 tam puan aldı Türkiye'nin birincileri arasında yer alan polis bir babanın 3 çocuğundan biri olan Zeliha Belinay Mutlusoy, “8 yıldır bu anı bekliyordum. Düzenli çalıştım ve başarı geldi. İleride yazılım mühendisliği veya ağabeyim gibi tıp okumak istiyorum.” dedi.

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LGS birincileri gündem olmaya devam ediyor.

Büyük bir gurur yaşayan isimlerden biri de 14 yaşındaki Zeliha Belinay Mutlusoy.

Zeki Dursun'un haberine göre; Konya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Bilal Mutlusoy ile ev hanımı Meral Mutlusoy’un 3 çocuğundan biri olan Zeliha Belinay, bu yıl yapılan LGS’de 500 tam puan aldı.

"Düzenli çalıştım ve başarı geldi"

Kendinden emin bir şekilde bu başarıyı beklediğini belirten Zeliha Belinay, “8 yıldır bu anı bekliyordum. Düzenli çalıştım ve başarı geldi. İleride yazılım mühendisliği veya ağabeyim gibi tıp okumak istiyorum.” dedi.

"8 yıllık emeğinin karşılığını aldı"

Çocuklarından biri tıp okuyan en küçük çocuğu da tam burslu olarak özel bir okulda okuyan Meral Mutlusoy ise, “Belinay 8 yıllık emeğinin karşılığını aldı. Kızıma her zaman güvendik, destekçisi olduk ve arkasında durduk. O da güzel bir sonuç elde etti.” diye konuştu.

"Her zaman destekledik"

Yıllardır polis memuru olarak görev yapan baba Bilal Mutlusoy ise, “İlkokuldan bu yana derslerine düzenli bir şekilde çalıştı. Her zaman destekledik. Emniyet müdürümüz başta olmak üzere tüm sıralı amirlerimiz bizlerin moral ve motivasyonunu hep yüksek tuttular. Biz de bunu ailemize yansıttık. Kızımın başarılarının devam edeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.