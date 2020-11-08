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    Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronaya yakalandı

    Yaklaşık 2 ay önce koronavirüsü yenen Körfez Belediye Başkanı Söğüt, sosyal medya hesabından tekrar koronavirüse yakalandığını duyurdu.
    • İHA
    • 08.11.2020 - 13:37
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    Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronaya yakalandı

    Kocaeli’nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaklaşık 2 ay önce yakalandığı koronavirüsü evinde gördüğü tedavi ile yendi.

    Görevinin başına geri dönen Başkan Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs test sonucunun tekrar pozitif çıktığını duyurdu.

    10 GÜN KARANTİNADA KALACAK

    Başkan Söğüt yaptığı paylaşımda, 10 gün karantinada kalacağını belirterek “En kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

    Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronaya yakalandı #1

    Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronaya yakalandı #2

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