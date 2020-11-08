Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez koronaya yakalandı

Yaklaşık 2 ay önce koronavirüsü yenen Körfez Belediye Başkanı Söğüt, sosyal medya hesabından tekrar koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kocaeli’nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaklaşık 2 ay önce yakalandığı koronavirüsü evinde gördüğü tedavi ile yendi.

Görevinin başına geri dönen Başkan Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, koronavirüs test sonucunun tekrar pozitif çıktığını duyurdu.

10 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Başkan Söğüt yaptığı paylaşımda, 10 gün karantinada kalacağını belirterek “En kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da Rabbimden acil şifalar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.