Türkiye'de korona aşısı için anti serum hayvanlara verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüse karşı tedavi yöntemi bulma çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkiye, koronavirüse karşı aşı çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, "Koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvanlara vermeye başlayacağız." dedi.

Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

"8 TANE ARAŞTIRMA ENSTİTÜMÜZ VAR"

"Veterinerler, normal tıbbi ilmine göre çok daha fazla virüsle iç içedirler. Türkiye'de 8 tane araştırma enstitümüz var. Bu virüsle mücadele multidisipliner bir çalışma gerektirdiği için bir kısmını Sağlık Bakanlığımızla koordineli olarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitümüzde yapıyoruz.





Bu işin birinci aşaması örneği toplamanız. Yani bir insandan bu virüsü topluyor olmanız lazım. Sürüntüyle alıyor olmanız lazım. Burada yine hekimlerle çalışıyor olmanız lazım.

"EŞİM DOKTOR, BANA BİREBİR RAPOR EDİYOR"

İçeride hem veteriner hekimlerimiz hem de hekimlerimiz çalışıyor. Benim eşim de doktor. Birebir bu çalışmaların sıkı takibi için ben de kendisinden rica ettim. Özellikle bu enstitüye çok sık geliyor ve çalışmaları takip ediyor. Bana da birebir rapor ediyor.

"ANTİ SERUM ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Burada önemli olan, örneği aldıktan sonra virüsün izolasyonunu yapmanız ve bunu da çoğaltmanız. Koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı. İzolasyondan sonra önümüzdeki hafta itibarıyla anti serum çalışmaları için bunu hayvanlara vermeye hazırız."