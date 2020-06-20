Korona tedavisi görenler LGS'ye ambulansla geldi

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Korona tedavisi gören gençler, LGS'ye ambulanslarla sınav salonuna götürüldü

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği Liseye Geçiş Sistemi'ne (LGS) için koronavirüs tedbirleri kapsamında özenli çalışmalar yürütüldü.

Koronavirüs testi pozitif çıkan öğrenciler için ambulans ayarlandı.

Adıyaman'da da koronavirüs testi pozitif çıkan 3 öğrenci ambulanslar ile sınava gireceği okula götürüldü. İlk oturumun ardından okul bahçesinde bekleyen öğrenciler, ikinci oturumun ardından ambulans ile okuldan ayrıldı

Koronavirüs tanılı öğrenci sınava ambulansla getirildi VİDEO



MANİSA TAM TEDBİR

323 okulda gerçekleşen ve 26 bin 354 öğrencinin LGS'ye katıldığı Manisa ilinde de sınav, geniş tedbirler kapsamında sürdürüldü.

Sınavın bir gün öncesinden dezenfekte edilen okullarda sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maskelerini takarak sınav salonlarına girdi.

KORUYUCU KIYAFETLER

Koronavirüs tanısı konulan bir öğrenci, okulda tek başına sınava tabi tutulurken, öğrencinin okula gelişi öncesinde salon ve güvenlik görevlileri koruyucu kıayfetlerini giydi.

Sınava tek başına giren öğrenci, personel eşliğinde sınavdaki yerini aldı.