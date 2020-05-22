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    Korona tedbirlerine uymayan 3 bin 930 kişiye para cezası

    İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi.
    • AA
    • 22.05.2020 - 10:49
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    Korona tedbirlerine uymayan 3 bin 930 kişiye para cezası

    İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi.

    "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında salgın tedbirlerine uymadıkları belirlenen 3 bin 930 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

     

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