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- Korona tedbirlerine uymayan 3 bin 930 kişiye para cezası
Korona tedbirlerine uymayan 3 bin 930 kişiye para cezası
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi.
- AA
- 22.05.2020 - 10:49
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde dün yapılan uygulamalarda koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 150 iş yeri sahibine para cezası kesildi.
"Türkiye Güven Huzur" uygulamasında salgın tedbirlerine uymadıkları belirlenen 3 bin 930 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.