Koronavirüs aşısının ilk deneği yaşadıklarını anlattı

Koronavirüse karşı geliştirilen deneysel aşının ilk kez denendiği Jennifer Haller, son durumu hakkında bilgi verdi. Haller kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.

Dünya ülkeleri koranavirüse karşı aşı yarışına girdi.

Aşı çalışmalarına ilk başlayan ise ABD’de biyoteknoloji şirketi Moderna...

Moderna’nın geliştirdiği aşının üzerinde denenmesi için ilk gönüllüler arasında yer alan Jennifer Haller’ın son durumu merak konusuydu.

"MÜKEMMEL HİSSEDİYORUM"

Bir teknoloji şirketinde Start-up operasyonları müdürü olarak görev alan Jennifer Haller (43), 16 Mart tarihinde ABD’de deneysel korona aşısı olan ilk kişiydi.

ABD’de Temmuz ayında bir haber sitesine verdiği röportajda Haller, "İlk doz aşıyı olduğum tarihin üzerinden 16 hafta geçti ve kendimi mükemmel hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Aşı ile ilgili bazı teknik bilgiler veren Haller, "Moderna’nın geliştirdiği aşıda mesajcı RNA kullanılıyor. Bana göre bu yeni ve çok farklı bir yöntem" dedi.

YAN ETKİ YOK

Haller, "Moderna birkaç hafta sonra gönüllü olan sekiz kişinin antikor ürettiğini açıkladı. Bu da aşının virüse karşı etkili olabileceğini gösteriyor" dedi ve aşı sonrasında herhangi bir yan etki ile karşılaşmadığını belirtti.

Aşının kendisine virüse karşı bağışıklık kazanma şansı verdiğini belirtse de, Haller işini şansa bırakmadığını ve bazı önlemler aldığını söyledi.

YİNE DE MASKE TAKIYORUM

Haller, "Halk arasında dolaşırken maske takmak gibi önlemler alıyorum. Özel bir bağışıklığım varmış gibi davranmıyorum" dedi.

Jennifer Haller’ın gönüllü olduğu aşı dışında dünya genelinde 150’nin üzerinde olası korona aşısı geliştirilme aşamasında.

Yirmiye yakın deneysel aşı ise insanlar üzerinde deneniyor.