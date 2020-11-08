Koronavirüs denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı seferden men edildi
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.
- AA
- 08.11.2020 - 10:31
- Güncelleme : 08.11.2020 - 10:38
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.
Türkiye genelindeki denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.