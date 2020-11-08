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    Koronavirüs denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı seferden men edildi

    İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.
    • AA
    • 08.11.2020 - 10:31
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 10:38
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    Koronavirüs denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı seferden men edildi

    İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.

    Türkiye genelindeki denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    AYRINTILAR GELECEK...

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