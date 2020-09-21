Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında ikinci dalgaya karşı denetimlerin sıklaştırılacağını ve 65 yaş üstünün ulaşım saatlerinde kısıtlamaya gidileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan kararları açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.

Koronavirüsün yeniden artışa geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı alınan ve alınacak tedbirleri duyurdu.

MASKE CEZALARININ ÖDENMESİ MECBURİ HALE GELECEK

Türkmilletinin koronavirüs salgınını yeneceğine tüm kalbiyle inandığını söyleyen Erdoğan, "Maske ve mekân denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir. İl hıfzıssıha kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp uygulayabilecektir." dedi.

Koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni tedbirler VİDEO

"DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK"

Kafe ve rastoranların denetimlerinin sıklaştırılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir." ifadelerini kullandı.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ULAŞIMDA KISITLAMA

Son aşamaya gelen aşıların Türkiye'deki çalışmalarının yakından takip edildiğinin altını çizen Erdoğan, "İl bazında 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın ulaşım saatinde sınırlama yapılabilecektir." ifadelerini kullandı.