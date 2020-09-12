Koronavirüs 'sıra gecesi' işleyişini değiştirdi

Şanlıurfa ile özdeşleşen ve kenti ziyaret eden turistlerin ilgi gösterdiği, yerel türkülerin seslendirilerek uzun halayların çekildiği sıra gecelerine, pandemiyle birlikte yeni düzenlemeler getirildi.

Şanlıurfa'da sıra gecelerinin düzenlendiği eski taş yapılarla inşa edilmiş konukevlerine gelenler, ateşleri ölçülerek ve HES kodları sorgulanarak içeri alınıyor.

Konukevlerine girenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak oturduğu sıra gecelerinde, görevliler de maske ve eldivenle hizmet veriyor.

Görevli ekiplerin düzenli olarak denetlediği sıra gecelerine katılanlara, türküler eşliğinde kebap, çiğköfte ve tatlı ikram ediliyor.

"İNŞALLAH HALAY ÇEKİLEN SIRA GECELERİNE KAVUŞURUZ"

Şanlıurfalı yerel müzisyen Tekin Tatar, salgından dolayı uzun süre ara verilen sıra gecelerinin turistlerin gelişiyle yeniden başladığını söyledi.

Salgın öncesi döneme ait tempolarını yakalamaya çalıştıklarını anlatan Tatar, "Sosyal mesafeyi koruyarak, hijyene çok dikkat ederek, maske zorunluluğuna uyarak sıra gecelerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Sıra gecesinde oynamak isteyen vatandaşlar maskeli ve mesafeli olmak kaydıyla çifte telli oynayabiliyor ama halay çekemiyor. İnşallah yakın bir zamanda bu salgından kurtulur ve kol kola halay çekilen sıra gecelerine kavuşuruz." dedi.

3 METRE MESAFELİ ÇİFTETELLİ

Kentteki sıra gecelerinin düzenlendiği konukevlerinden birisinin sahibi olan Mehmet Diyek ise tüm misafirleri içeriye ateşlerini ölçerek aldıklarını söyledi.

HES kodlarını kontrol ettikleri ve risk grubunda olmayan kişileri dezenfektan ve kolonya ikram ederek karşıladıklarını anlatan Diyek, "Salonda da kapasiteyi yarı yarıya düşürdük. Gelenler de aralarına mesafe koyarak oturuyor. Halaylar tamamıyla yasaklandı. Çok isteyen misafirlerimiz olduğu zaman sosyal mesafeli çiftetelli oynatıyoruz ve aralarında en az 3 metre olmasını istiyoruz." diye konuştu.

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