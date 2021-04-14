Koronavirüs tedavisi gören astsubay kıdemli başçavuş vefat etti

Koronavirüs tedavisi gören astsubay kıdemli başçavuş vefat etti

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'deki 2’nci Kolordu Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Çanakkale'deki 2'nci Kolordu Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit, koronavirüse yenik düştü.

"BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çanakkale’deki 2’nci Kolordu Komutanlığımızda görev yapmakta olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.



