Koronavirüse yakalanan Bülent Arınç ve eşinin sağlık durumu nasıl? Bülent Arınç'ın eşi Münevver Arınç kim?

Koronavirüse yakalanan Bülent Arınç ve eşinin sağlık durumu nasıl? Bülent Arınç'ın eşi Münevver Arınç kim?

TBMM eksi başkanı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç koronavirüse yakalandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Bülent Arınç ve Münevver Arınç'ın sağlık durumu nasıl? Bülent Arınç'ın eşi kimdir, nereli?

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken siyasi isimlerin birçoğunun da koronavirüs testleri pozitif çıkmaya başladı.

Koronavirüse yakalanan bir diğer isim de TBMM eski başkanı Bülent Arınç ve eşi oldu. Peki, Bülent Arınç'ın sağlık durumu nasıl? Bülent Arınç'ın eşinin sağlık durumu nasıl? Bülent Arınç'ın eşi kimdir? İşte detaylar...

BÜLENT ARINÇ VE EŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Twitter hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Bülent Arınç, eşiyle birlikte koronavirüs testi yaptırdığını ve ikisinin de pozitif olduğunu bildirdi.

Bülent Arınç, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik." dedi.

BÜLENT ARINÇ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bülent Arınç'ın eşi Münevver Arınç'ın da testinin pozitif çıktığını duyuran Bülent Arınç, sağlık durumları ile ilgili bilgi verdi. Peki, Bülent Arınç'ın sağlık durumu nasıl? Münevver Arınç'ın sağlık durumu nasıl?

Sağlık durumlarının şu anda iyi olduğunu söyleyen Bülent Arınç, "Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

DUALARINIZA İHTİYACIMIZ VAR

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var.

Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz." dedi.