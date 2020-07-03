Suudi Arabistan'da koronavirüs'e yakalanan Türkiye vatandaşı çift, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Türkiye'de tedavi görmek isteyen Ayşen Oğuzcan ile Nedim Oğuzcan çifti Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen TC-RSC tescil işaretli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan saat 21.16'da havalanan uçak saat 00.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına iniş yaptı.

BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİLER

Buradan alınan Oğuzcan çifti, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Koronavirüse yakalanan çift Türkiye'ye getirildi VİDEO