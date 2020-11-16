Koronaya yakalanan CHP'li Tuncay Özkan: İlk kez oksijen aleti olmadan nefes aldım

Koronaya yakalanan CHP'li Tuncay Özkan: İlk kez oksijen aleti olmadan nefes aldım

Koronavirüs tedavisi gören CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tedavisinin 16'ncı gününde ilk kez oksijen aleti olmadan nefes aldığını söyledi.

3 Kasım’da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın tedavisi sürüyor.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 16 gündür tedavisi süren Tuncay Özkan, Twitter'dan yayınladığı videoyla sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Oksijen aleti kullanmadığını belirten Özkan, “İyileşmem konusunda çok büyük bir adım attık. Akciğerlerimde ilk temizliğin gerçekleştiği yönünde. Oksijen aleti olmadan kendi nefesimi alıp vermeye başladım.” dedi.

Tuncay Özkan: İlk kez oksijen aleti olmadan nefes aldım VİDEO



"İLK KEZ OKSİJEN ALETİ OLMADAN NEFES ALABİLDİM"

Özkan’ın açıklamaları şu şekilde:

“Covid-19 virüsüyle mücadelemde 16. gün. İlk kez oksijen aleti olmadan nefes alabildim. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hepinize sevgi ve sagılarımı sunuyorum. Selamlarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalın.”