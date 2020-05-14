Koronayı yenen 23 günlük bebek, alkışlarla uğurlandı

Darıca'da 23 günlük bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Kocaeli'de dünyaya gelen ve koronavirüs tanısıyla tedavi gören bebek virüsü yendi.

Darıca ilçesinde Hatice Parlakkılıç ve Nevzat Parlakkılıç'ın ikinci çocuğu olarak doğan bebekten yoğun bakım ünitesinde sürüntü örneği alındı.

Bebeğin önce annesi ve babasının koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenildi.

23 GÜNLÜK BEBEK, VİRÜSÜ ATLATTI

Ardından da bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Genel durumu iyi olan ve tedavi altına alınarak 23 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebek, koronavirüsü yenmeyi başardı.

Hatice ve Nevzat Parlakkılıç çifti de bebeklerinin tedavisi sırasında koronavirüsü atlattı.

ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

Bebek, 23 gün sonra alkışlarla taburcu edilerek anne ve babasına kavuştu.

Adeta yeniden hayata döndüklerini belirten Parlakkılıç çifti, yoğun bakım doktorları ve hemşireleri olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.