Koronayı yenen kadın: Bana bir şey olmaz demeyin

Mersin'de, korona tedavisinin ardından taburcu olan 35 yaşındaki Derya Bakır, virüse karşı tedbirli olunması için uyarılarda bulundu.

Mersin'de yaşayan 3 çocuk annesi Derya Bakır, boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle bir süre önce Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede tetkitleri tamamlanan Bakır'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı.

VİRÜSÜ ATLATTI

Hastanede tedaviye alınan Bakır, tedavisinin tamamlanmasının ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bakır, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN"

Herkesin evde kalması gerektiğini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Bakır, "Lütfen herkes evde kalsın. Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin. Hijyen kurallarına dikkat edin. Moralinizi bozmayın" dedi.