Koruma personeli adaylarının zorlu eğitimi

AA & Ensonhaber

Ankara Elmadağ’daki Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi, 7 Nisan 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile dönüştürülerek Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı’na bağlı Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi haline getirildi. Akademi, 10 Ağustos 2020’de başladığı eğitim programıyla bugüne dek 800’ü jandarma personeli olmak üzere toplamda 25 bin kursiyeri yetiştirdi.

ULUSLARARASI DÜZEYDE BİR EĞİTİM MERKEZİ

Koruma Eğitim Akademisi, dünyada benzeri sadece üç ülkede bulunan bir eğitim standardıyla çalışıyor. Akademi, yalnızca ulusal güvenlik personelini değil, aynı zamanda 31 farklı ülkenin talep ettiği koruma eğitimlerini de sunarak uluslararası bir cazibe merkezi haline geldi.

Son olarak, 18. dönemde eğitim alan 157 kursiyer, haftalar süren yoğun teorik ve uygulamalı bir eğitimden geçirildi. Program kapsamında “VIP koruma teknikleri”, “davranış analizi”, “risk ve güvenlik yapılandırması”, “ileri sürüş teknikleri” ve “protokol kuralları” gibi çok yönlü dersler yer alıyor. Eğitimlerin bir diğer öne çıkan yönü ise gerçeğe en yakın senaryoların, özel parkurlar ve simülasyon odaları kullanılarak uygulanması.

Kursiyerler önce simülasyonlarla pratik yaparak becerilerini geliştiriyor, ardından gerçek mühimmatlarla poligon eğitimine katılıyor. Eğitimin finalinde ise kursiyerler, korunan kişinin güvenli tahliyesinden bombalı saldırı senaryolarına kadar pek çok uygulamalı teste tabi tutuluyor.

EĞİTİMLERİN ODAK NOKTASI: HAYATI KORUMA BECERİSİ

Koruma Daire Başkanı Tamer Taş, akademide ulusal ve uluslararası düzeyde toplam 39 farklı konu başlığında eğitim verildiğini ifade etti. Bu eğitimlerin amacının, sahada görev yapan personelin değişen şartlara adapte olmasını sağlamak, reflekslerini geliştirmek ve onlara uluslararası düzeyde bir vizyon kazandırmak olduğunu belirtti.

Taş, eğitimlerin koruma personelinin reflekslerini yeniden yapılandırdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Normalde bir bireyin refleksi, kendisini koruma yönündedir. Ancak bizim personelimiz, tehdit algısı oluştuğunda tamamen koruduğu kişinin güvenliğini sağlamaya odaklanır. Bu, eğitimle kazandırdığımız en kritik yetkinliklerden biridir.

YEREL VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE EĞİTİM

Akademide kullanılan silah ve cihazlar tamamen yerli ve milli üretim. Bu sayede sahada kullanılan ekipmanla eğitim verilen personelin gerçek görev koşullarına uyum sağlaması kolaylaşıyor. X-ray cihazlarından kapı dedektörlerine kadar tüm ekipman, saha standartlarıyla birebir uyumlu. Ayrıca, simülatörlerle verilen eğitimler, kursiyerlerin risk altında doğru karar verme becerisini geliştirmeyi hedefliyor.

ULUSLARARASI AKREDİTASYON VE SÜREKLİ GELİŞİM

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği sayesinde akademiden mezun olan kursiyerler, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarla mezun oluyor.

Tamer Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugüne kadar 31 farklı ülkeden meslektaşlarımız eğitim aldı. Önceliğimiz kendi personelimiz olsa da uluslararası talepleri de karşılıyoruz. Bu da Türkiye’nin güvenlik eğitimindeki lider pozisyonunu pekiştiriyor.

Koruma Eğitim Akademisi, hem sahada hem de uluslararası platformda Türkiye’nin güvenlik birikimini ve profesyonelliğini yansıtan örnek bir model olarak çalışmalarını sürdürüyor.