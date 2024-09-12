Köy parayı bu sayede kazanıyor: Getirisi 60 milyon! Toplanmaya başladı... Amasya'da köyün geçimini sağlayan çeltik hasadı başladı.

Haber Merkezi

Taşova ilçesine bağlı Mülkbükü köyünde çeltik hasadının başlaması dolayısıyla hasat etkinliği düzenlendi.

Yetiştirilen çeltiklerin Çorum’un pirinciyle marka olan Osmancık ilçesine de satıldığı köyde bin 500 tona yakın rekolte bekleniyor.

Mülkbükü Köyü Muhtarı İbrahim Özdemir, “Sezonun ilk pirincini biçip hasadımıza başladık. Bin 700 dekar ekimimiz var. Bin 500 tona yakın üretim yapacağız. Ürettiğimiz ürünleri Osmancık, Bafra ve buradaki pirinç fabrikamıza gönderiyoruz. Buralarda pazarlıyoruz” dedi.

KÖYÜ AYAKTA TUTAN TAHIL

Çeltiğin köy için önemli bir gelir kaynağı olduğuna değinen Özdemir, “Köy parayı bundan kazanıyor. Her sene bizi ayakta tutan pirinç. Ekimimizi çoğaltmaya zorluyoruz, bu sefer suyumuz yetersiz. Suyumuzu da kaymakam beye söyledik. İnşallah o da tedarikine bakacak. Köyümüzün ekonomisine 60 milyon TL’ye yakın kadar katkısı olacak” diye konuştu.

Kaynak: İHA