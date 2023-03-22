Kozan'da marul hasadı başladı: Tarlada 4, markette 10-15 TL Ramazan ayında sofralardan eksik olmayan salatanın içerisinde mutlaka yer alan marulda hasat dönemi başladı. Tarlada 4 TL'den alıcı bulan marulun, marketlerde 10-15 TL arasında satıldığı öğrenildi.

Bahar mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde açıkta ekimi yapılan ürünlerin hasadına başlandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde 30 dönüm marul tarlasında da zorlu hasat başladı.

Marulda doğru sulama ile verimde yüzde 100 artış yaşanırken, çiftçiler Ramazan ayının gelmesiyle birlikte talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Tarlada 4 TL

Ramazan'da sofralarda salatalarda sıkça tüketilen marulun tarlada 4 TL’den satıldığını kaydeden tarım işçilerinden Mustafa Kabaklı, "30 dönüm arazide marul kesimi yapıyoruz. Marulda bu sezon kalite yüksek ama ürün fiyatı yüksek değil. Bu bahçe sahibi damlama sulama sistemi ile ürüne iyi bakmış ve verim de oldukça yüksek. Şu an tarlada 4 TL. Tarlaya göre fiyat dışarıda çok yüksek. Depremden sonra bir fırsatçılık var." dedi.

Markette 10-15 TL arasında

Tarlada tanesi 4 TL olan marulun markette 10-15 TL arasında olduğunu belirten Kabaklı, "Ürüne iyi bakılırsa verim yüksek oluyor, bakmazsan maalesef masraf bile çıkmaz." diye konuştu.