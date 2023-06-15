Kozan’ı yeniden il olabilme heyecanı sardı 1926 yılında ilden ilçeye dönüştürülen Kozan’ı yeniden il olabilir... Devlet Bahçeli’nin “100 il” açıklamasını davul zurna eşliğinde kutlayan Kozanlılar, şimdi bekleyişe geçti.

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında il olmayı bekleyen ilçeleri gündeme getirdi.

MHP lideri, Türkiye'nin; yeni yüzyılda gücünü artırarak 100 il ve 1000 ilçeden oluşan bir idari yapı inşa etme ve iyileştirme fırsatına sahip olduğunu belirtti.

Bunun üzerine milli mücadele yıllarında verdiği kurtuluş mücadelesi, Osmanlı döneminde sancak olması, daha önce il olan ve ancak çeşitli nedenlerle bu hakkı elinden geri alınan Adana’nın Kozan ilçesinin yeniden il olma ihtimali ortaya çıktı.

Adana'ya uzak, dezavantajlar yaşıyor

Çevresindeki komşu ilçeler Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ve İmamoğlu’nun tarihten bu yana merkezi olan ve Adana’ya olan uzak mesafesi nedeni ile birçok dezavantajlar yaşandığı vurgulanan ilçenin Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan’ın il olmasıyla birlikte tarih, turizm, tarım ve sanayisi ile bölgenin daha da gelişebileceğini aktardı.

Geçmiş yıllarda Kozan’ın vilayet hakkının geri verilmesi için kent konseyi ile birlikte yapılan çalışmaların kitapçık ile tüm bakan ve milletvekillerine ulaştırıldığına da dikkat çeken Özgan, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Kozan’ın il olacağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gereken desteği vereceğine inandıklarını, büyük bir heyecanla da bu bekleyişin sürdüğünü ifade etti.

Kozanlı destek bekliyor

Başkan Özgan, şunları söyledi:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz. Kozan Osmanlı'da sancak merkezi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kozan il merkezi, Mareşal Fevzi Çakmak Kozan milletvekili. 1926 yılında Kozan, kazaya dönüştürülüyor. Böyle bir kadim hakkımız var. İl hakkımızın aslında geri iade edilmesini talep ediyoruz. Kozan coğrafya, fiziki ve nüfus olarak da il olmayı hak eden bir ilçe. Sanayiden tarıma halkımız çevre ilçelerden Kozan'a geliyor. Yani ticaret Kozan'da. Kozan il olursa, daha güzel yönetilecektir. Kozan'ın hakkı teslim edilmeli. Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz.

Esnaf, davul zurnayla kutluyor

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından büyük heyecan yaşadığını belirten esnaflardan Murat Mercan ise iş yerinin önünde Türk bayrağını dalgalandırarak, davul zurna eşliğinde Kozan’ın il olma heyecanı yaşadığını söyledi.

Mercan, “Davul zurnalı kutlama yaptık. Sayın Devlet Bahçeli’nin söyleyip de bugüne kadar yapmadığı hiçbir şey olmadı. Bunun gerçekçiliği vardı. Kozan’ın il olması durumunda bin kişilik yemeği bedava dağıtacağız.” dedi.

Üniversite öğrencileri de bölgede büyük bir heyecan yaşadı.

Öğrenciler, Kozan’ın il olması ile öğrenci dostu ve cazip bir kent olacağı ve imkanların artacağı için büyük sevinç yaşayacaklarını ifade etti.