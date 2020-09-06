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    KPSS’ye geç kalınca kapıyı yumrukladı

    Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başlarken Kağıthane’de sınava geç kalan bir vatandaş içeri alınmayınca kapıyı yumrukladı.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 11:26
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    KPSS’ye geç kalınca kapıyı yumrukladı

    ÖSYM tarafından yapılan KPSS'ye girecek olan vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerini taktı, sınav yerlerine geldi.

    Bu kapsamda sınava Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde girecek vatandaşlar da sınıflarda yerini aldı.

    Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu öncesi saatlerin 10.00'ı göstermesiyle okulların kapıları da kapandı.

    Sınava geç kalan bir aday ise dakikalarca kapıya vurdu. Görevlilerin sınava alamayacağını söylemesi üzerine kapıyı yumruklayan vatandaş içeri alınmadı.

    "SINAVA GEÇ KALMADIM"

    Kapıların kapanmasının ardından okulun girişine gelen ve içeri alınmayan aday, “Geç de kalmadım aslında saat onu iki geçiyor ama almadılar. Onu çeyrek geçe sınav başlıyor, kapıyı kapattılar.“ dedi.

    KPSS’ye geç kalınca kapıları yumrukladı VİDEO

    KPSS’ye geç kalınca kapıyı yumrukladı #1

    KPSS’ye geç kalınca kapıyı yumrukladı #2

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