Kremlin Sözcüsü Peskov: Görüşmede Bayraktar İHA konusu açılmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Soçi'deki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki lider arasında Bayraktar İHA konusunun ele alınmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir görüşme düzenlendi.

Görüşmenin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamalarda bulundu. Görüşmenin 4 saat sürdüğünü hatırlatan Peskov, "Soçi'deki görüşme Moskova saatiyle 15.00'ten sonra başladı. İki ülkenin liderleri hem dar hem de genişletilmiş formatta 4 saat görüştü. Ortak bildiri kabul edildi” dedi.

Bayraktar İHA konusu açılmadı

AA'nın haberine göre, daha önce sıkça gündeme gelen Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Rusya'da üretilmesi ve satın alınması konusuyla ilgili liderlerin bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna cevap veren Peskov sadece "Hayır" diyerek karşılık verdi.

Sözcü Peskov gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından, görüşmenin gerçekleştiği Sanatoryum Rus binası önünden ayrıldı.



