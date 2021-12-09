Euro
15.595
-0.01%
Dolar
13.7761
-0.08%
Altın
786.87
-0.05%
Borsa
2.031
1.34%
Bitcoin
690.331
-1.73%
BTXN Coin
41.01
-7.42%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi Kenan Altun tutuklandı

    Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 20:54
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 21:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi Kenan Altun tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Kenan Altun burada savcıya ifade verdi.

    Savcılık şüpheli Kenan Altun, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

    2 SUÇTAN TUTUKLANDI

    Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Kenan Altun'un sevk edildiği "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

    Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi Kenan Altun tutuklandı VİDEO

    Kripto para borsası Bitrota nın sahibi Kenan Altun tutuklandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir