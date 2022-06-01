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    Kruvaziyer gemisi, Bodrum’a 1339 turist getirdi

    Almanya, İtalya ve İspanya uyruklu toplam 1339 turist kruvaziyer gemisi ile Bodrum’a geldi. Gemiden inen turistler, alışveriş yaparak denize girdi.
    • 01.06.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 16:59
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    Kruvaziyer gemisi, Bodrum’a 1339 turist getirdi

    Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yolcu gemisi hareketliliği devam ediyor.

    Bodrum'a son olarak saat 09.00 sıralarında Almanya, İtalya ve İspanya uyruklu toplam 1339 yolcu ve 1081 personeliyle İtalya bayraklı, 324 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' demirledi.

    Bazıları alışveriş yaptı, bazıları denize girdi

    Gemiden inen turistler çarşıda alışveriş yaptı, bazıları da denize girdi.

    Yolcu gemisinin, saat 19.00'da Pire Limanı'na hareket etmek üzere yola çıkacağı bildirildi.

    Kruvaziyer gemisi, Bodrum’a 1339 turist getirdi #1

    “Çok ucuza yemek yiyor, çok ucuza içki tüketiyorlar”

    DHA’ya konuşan restoran işletmecisi Candan Topdemir, “Gemiden inen turistler, sabah olduğu için daha çok kahvaltı yapmayı tercih ediyor. Bu caddede 3 restoran var, hepsine gelen turist oluyor. Turistlerin tercihi daha çok ilçe merkezi oluyor. Kahve içip, yemek yiyorlar. Daha çok gelsinler istiyoruz. Çok ucuza yemek yiyor, çok ucuza içki tüketiyorlar. Onun için çok mutlular.” dedi.

    Kruvaziyer gemisi, Bodrum’a 1339 turist getirdi #2

    Kruvaziyer gemisi, Bodrum’a 1339 turist getirdi #3

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