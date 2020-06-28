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    Küçükçekmece Gölü'nde balıklar ölüyor

    Oksijen yetersizliğinden öldükleri tahmin edilen balıklar için çevre sakinleri endişelenirken, İBB yetkililerinin duruma el atmadığı öne sürüldü.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 10:22
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    Küçükçekmece Gölü'nde balıklar ölüyor #1

    İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı.

    Kıyıda aralarında yengeçlerin de bulunduğu ölü, yarı canlı balıkları gören çevre sakinleri, uzun zamandır böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını söyledi.

    İBB’DEN YANIT ALINAMADI

    Bir vatandaş ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) arayarak durumu bildirdiğini ancak cevap alamadığını dile getirdi.

    Bazı çocukların balıkları toplayarak, büyük plastik şişelere doldurduğu görüldü.

    Küçükçekmece Gölü'nde balıklar ölüyor #2

    “KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ ÖLÜYOR”

    30 yıldır balıkçılıkla uğraşan Turan Şaşmaz, “Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gölde oksijen olmadığı için balıklar suyun üzerinde. Bir müddet sonra oksijen yetersizliğinden bu hayvanlarımız ölüyor. Gölün temizliğine hiçbir şekilde önem vermedik. Akıntıları dere bağlantıları kesilince, Firüzköy'deki fabrika atıkları da buraya gelince göl bu hale geldi. 15 gündür bir lodos vardı, göl şişti geri dönünce oksijensiz bir su geldi. 80 çeşit balık yaşayan gölümüzde 4 çeşit balık kaldı.” dedi.

    Küçükçekmece Gölü'nde balıklar ölüyor #3

    “SU POMPALANSIN”

    Gölde daha önce yüzdüklerini söyleyen Şaşmaz, "Temizlenmesi için yetkililerin ne gerekiyorsa yapması lazım. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun. Balıklar ölmesin." diye konuştu.

    Küçükçekmece Gölü'nde balıklar ölüyor #4

    Küçükçekmece Gölü'nde balıklar ölüyor #5

    Küçükçekmece Gölü'nde balıklar ölüyor #6

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