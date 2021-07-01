Küçükçekmece Gölü'nde ölen yüzlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.

Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle yüzlerce balık ve yengeç öldü.

Ölen yüzlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu.

Çevredekiler balık ve yengeç ölümlerinin iki üç gün önce başladığını söyledi.

''BU BALIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNDEN ÖLÜYOR''

Ailesiyle göl kenarında piknik yapan Derya Çayırbaşı, "Buranın çevre kirliliğinden çok rahatsızız. Yaklaşık 2-3 gündür bu balıklar çevre kirliliğinden ölüyor. Buna bir çare bulunursa seviniriz. Ben belediyenin bir çalışma yaptığını görmedim. Daha öncesinde böyle bir şey yoktu." dedi.

Küçükçekmece Gölü'nde yüzlerce balık ve yengeç öldü VİDEO