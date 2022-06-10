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    Küçükçekmece'de 5 katlı iş yerinin çatısında yangın

    İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 5 katlı işyerinin çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Küle dönen çatının parçaları yola düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.
    • 10.06.2022 - 20:58
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    Küçükçekmece'de 5 katlı iş yerinin çatısında yangın

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı iş yerinin çatısında çıktı.

    Genelde tekstil firmalarının yer aldığı 5 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, binada bulunanlar panikle kendini sokağa attı.

    Yanan parçalar yola döküldü

    Mahallede büyük panik yaşanırken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan çatıdan parçalar yola döküldü Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırıp önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    İHA'nın haberine göre, yapılan çalışmalar sırasında alevlere teslim olan ve kısa sürede küle dönen çatıdan parçalar, yola döküldü. Ekiplerin aldığı önlemler sayesinde yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

    Yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

    Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin binanın yanan kısmındaki soğutma çalışmaları sürerken, cadde ise trafiğe kapatıldı.

    Yangının binada çalışanların mesaisinin bitmesinden hemen sonra çıkması ise bir faciayı önledi. Ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

    Küçükçekmece de 5 katlı iş yerinin çatısında yangın #1


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