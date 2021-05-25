Küçükçekmece'de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, bir kişiyi de yumrukladı. Bıçaklama anı kameraya yansıdı.

Sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde yaşanan olayda, iki kişi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı.

İKİ KİŞİYİ RASTGELE BIÇAKLAYAN ŞAHIS, BİR KİŞİYİ DE YUMRUKLADI

İki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, daha sonra bir kişiyi de yumrukladı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaralılar, tedavilerinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri bıçakladı VİDEO