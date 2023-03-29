Küçükçekmece’de bir tamirhaneye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir motosiklet tamirhanesine uzun namlulu silahla yapılan saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA

İstanbul'da yaşanılan silahlı saldırıda kan aktı..

Saat 19.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Şahinler Sokak'ta meydana gelen olayda, iki kişi oldukları öğrenilen saldırganlar motosikletle olay yerine geldi.

Saldırganlardan biri uzun namlulu silahla iş yerine rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerinde çok sayıda kovan bulundu

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu.

Polis, kimliği belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.